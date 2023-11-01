У США через шість тижнів після операції помер 58-річний Лоренс Фосетт - другий у світі пацієнт, якому пересадили серце свині. Про це повідомив медичний центр Мерілендського університету в США.

З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Лоренса Фосетта, 58-річного пацієнта з невиліковною хворобою серця, якому було проведено другу у світі трансплантацію серця генетично модифікованої свині. Фосетт переніс операцію 20 вересня і зміг прожити майже шість тижнів.

Пацієнт із термінальною стадією серцевої недостатності надійшов вступив до медичного центру 14 вересня. Лікарі визнали, що йому не підходять традиційні методи трансплантації через обмеження, викликані "низкою гострих захворювань", зокрема захворювання периферичних артерій.

15 вересня Управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США видало екстрений дозвіл на операцію, щоб допомогти продовжити життя пацієнта.

Хірурги тримають свиняче серце

Впродовж першого місяця після операції пересаджене серце працювало дуже добре. Пацієнт проходив курс фізіотерапії та намагався знову навчитися ходити.

Однак останніми днями у нього почали з'являтися ознаки відторгнення пересадженого серця, що, зрештою, і призвело до смерті.

Так званої ксенотрансплантації - пересадці органів тіла тварин у тіло людини - довгий час заважало те, що імунна система відкидає чужорідні тканини. Біологи наблизилися до вирішення цієї проблеми лише на початку минулого десятиліття.

Медики трансплантували серце свині спочатку в тіло бабуїна, а потім у грудну клітину Фосетта. Однак за два місяці після операції чоловік помер. Це породило суперечки щодо того, наскільки безпечною є ксенотрансплантація.

Першою людиною, якій пересадили серце свині, був 57-річний Девід Беннет-старший. Операцію також провели лікарі медичного центру Мерілендського університету. Чоловік помер за два місяці після трансплантації, у березні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у львівській лікарні померла 38-річна жителька Київщини, якій нещодавно одночасно пересадили серце та легені від посмертного донора.