Північна Корея відправила до росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для членів парламенту Південної Кореї представники розвідки, повідомляє Bloomberg.

Національна розвідувальна служба вважає, що КНДР передала росії понад 1 млн артилерійських снарядів для війни в Україні. З серпня Північна Корея відправила 10 партій боєприпасів.

Корейських снарядів армії рф вистачить приблизно на два місяці, вважають військові. Також Пхеньян направив до росії радників з використання боєприпасів.

Газета Washington Post пише, що КНДР виготовляє два типи боєприпасів, які російські військові активно використовують в Україні - це 122-мм снаряди для РСЗВ "Град" та 122-мм артилерійські снаряди для гаубиць.

За даними центру "Досье", останнім часом суховантажне судно "Ангара" як мінімум один раз перевозило реактивні снаряди. У корабельних документах, з якими ознайомився центр, йдеться, що у трюмі судна було 50,69 тонни ракет із розривним зарядом.

Нагадаємо, 12 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до росії. Його візит завершився 17 вересня. У рамках поїздки найтовстіший диктатор у світі зустрівся з володимиром путіним, віце-прем'єром Денисом Мантуровим та міністром оборони сергієм шойгу.

Що обговорювали на особистій зустрічі путін і Кім, невідомо, однак Південна Корея припустила, що йшлося про озброєння, і пригрозила росії санкціями.

Аналітичний проект Beyond Parallel на початку жовтня з посиланням на супутникові знімки повідомив, що обсяги вантажоперевезень між рф і Північною Кореєю різко зросли після візиту Кім Чен Ина.

5 жовтня у залізничному пункті Туманган на кордоні КНДР з рф було помічено щонайменше 73 вантажних вагонів, хоча за останні п'ять років там не було більше 20 вагонів за раз.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.