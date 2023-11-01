У Києві обмежили максимально допустиму швидкість транспортних засобів до 50 кілометрів на годину. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

На ділянках, де була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтовано знаки обмеження швидкості "80". Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Бориса Грінченка до Південного мосту);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

Нагадаємо, штрафи за порушення обмежень швидкості руху (понад 50 км/год) становлять від 510 до 1700 грн.