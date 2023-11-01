У Києві суттєво обмежили максимальну швидкість транспорту [ Редагувати ]
У Києві обмежили максимально допустиму швидкість транспортних засобів до 50 кілометрів на годину. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
На ділянках, де була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтовано знаки обмеження швидкості "80". Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Нагадаємо, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Бориса Грінченка до Південного мосту);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої);
- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).
Нагадаємо, штрафи за порушення обмежень швидкості руху (понад 50 км/год) становлять від 510 до 1700 грн.
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