Оборона Куп'янська та Авдіївки: Сирський і Тарнавський повідомили про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
Російські загарбники не мають стратегічних успіхів у наступі на Куп'янськ. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має.
Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто.
Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед.
Під Авдіївкою українські війська тримають оборону, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського...
Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Загальні втрати ворога за минулу добу склали 527 осіб, повідомив бригадний генерал.
Знищено ще один російський Су-25 - вже шостий на авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року. Загалом знищено 49 одиниць військової техніки: 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога.
Раніше Z-пабліки та військові аналітики писали, що ЗСУ перекинули з Запорізької області під Авдіївку 47-му механізовану бригаду "Маґура", яка має на озброєнні танки Leopard 2A6.
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