Прикордонники перестали приймати документи з "Дії" на пропускних пунктах для виїзду за кордон. Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомив заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте ми можемо прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність. Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту...

За словами представника Держприкордонслужби, прикордонники вимагають реальні фізичні документи та довідки через те, що почастішали факти підробки документів.

У нас були факти спроб показати документи в псевдо "Дії". Людина стверджувала, що він - багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку.

Восени у порталі "Дія" стали доступними чотири соціальні сервіси:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Раніше в "Дію" повернули зміну місця проживання. Наразі цією послугою можуть скористатися лише жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Нагадаємо, батьки зможуть через "Дію" оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон.