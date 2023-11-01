Російські окупанти продовжують зміцнювати свою лінію оборони на тимчасово захоплених територіях України. Інтервенти також споруджують так звані "зуби дракона" по периметру фронту.

За його словами, російські загарбники нарощують укріплення по всьому периметру лінії фронту в Україні.

Журналіст озвучив думку, що такі оборонні ділянки можуть становити проблему для Сил оборони України, які продовжують контрнаступні операції.

"Росіяни продовжують зміцнювати цю величезну лінію оборони. Ми бачимо, як багато цих "зубів дракона", їх неможливо порахувати", - сказав Рьопке у своєму репортажі.

Подібні конструкції з бетону, каже журналіст, є перепоною для військової техніки, зокрема переданої Збройним силам України західними країнами в рамках оборонної допомоги.