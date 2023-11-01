Йорданія наказала своєму послу повернутися з Ізраїлю через те, що ЦАХАЛ розпочав наземну операцію у Секторі Газа.

Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Йорданії.

У міністерстві наголосили, що посол повернеться до Тель-Авіва лише в тому випадку, якщо Ізраїль припинить війну в Секторі Газа і покладе край "гуманітарній кризі, яку він викликав".

При цьому, як додали у відомстві, посол Ізраїлю в Йорданії, який залишив країну два тижні тому, зможе повернутись на таких же умовах.