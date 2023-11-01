У Криму помітили переміщення колони старої техніки окупантів [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських загарбників. Інтервенти стягують її зі складів на фронт.
Про це повідомляється в Telegram-каналі кримського партизанського руху "Атеш".
Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".
За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.
Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.
В "Атеш" зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".
"Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу", - йдеться в публікації.
Підпільники опублікували кадри із такою ворожою технікою з ешелону.
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