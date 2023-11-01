У тимчасово окупованому Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських загарбників. Інтервенти стягують її зі складів на фронт.

Про це повідомляється в Telegram-каналі кримського партизанського руху "Атеш".

Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".

За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.

Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.

В "Атеш" зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".

"Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу", - йдеться в публікації.

Підпільники опублікували кадри із такою ворожою технікою з ешелону.