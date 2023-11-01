Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що українські чиновники, які прагнуть витіснити росіян зі української гральної індустрії, збираються наслідувати методи влади США у 1980-х роках, коли вони викорінювали італійську мафію з казино Лас-Вегаса.



Регулятор азартних ігор (КРАІЛ) у вересні 2022 року почав відкликати ліцензії, а навесні цього року Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським гральним бізнесом, у тому числі п’ятьох українських гральних компаній.



Банки та інші фінансові установи, підозрювані у сприянні відмиванню доходів від гральних ігор від імені російських олігархів, також були в центрі уваги.



Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олена Водолажко повідомила, що регулятор отримав запрошення до Невади від Комісії з контролю за азартними іграми США для обговорення реформування української системи та усунення російського впливу.



Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) має довідку Служби безпеки України щодо зв’язків букмекера Pin-UP з країною-агресором російською федерацією. При цьому, журналіст Євген Плінський в своєму розслідуванні стверджував, що нібито троє з чотирьох кінцевих власників компанії мають російське громадянство.

Згідно з Указом президента України №145/2023 від 10 березня 2023 року, Україна ввела санкції проти низки букмекерських компаній із РФ та інших країн, серед яких опинилися великі гравці українського ринку Parimatch, MGA, СпортБет, Фортуна, Твоя беттінгова компанія. Причиною такого рішення називали можливі зв'язки з країною агресором.