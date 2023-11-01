У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців влаштували п'яну поножовщину. В результаті одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.

За даними джерел, увечері 31 жовтня поблизу продуктового магазину "Мічурінськ" п'яні військовослужбовці у ході раптової сварки ударили ножем в груди 32-річного місцевого жителя.

"Потім правопорушники зайшли до під’їзду багатоквартирного житлового будинку, де ножем вбили 18-річного жителя цього ж міста та побили двох чоловіків (38-річного військовослужбовця ЗСУ і 36-річного місцевого жителя). Останнім медичну допомогу надано без госпіталізації", - розповіли джерела РБК-Україна.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що загалом правопорушники вбили одну людину та поранили п'ятьох. Наразі вони затримані.