Парламент Туреччини не пришвидшуватиме розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив голова турецького парламентського комітету з закордонних справ Фуат Октай.

За його словами, вступ Швеції до НАТО - це лише одна з міжнародних угод, яку планує ратифікувати Туреччина.

"Ми обговорюватимемо його, коли настане час... у рамках наших власних пріоритетів... Те, що терміново для інших, не обов'язково терміново для нас", - додав Октай.

Варто зауважити, що комітет із закордонних справ парламенту Туреччини має схвалити заявку на вступ Швеції до НАТО. Після цього її винесуть на голосування у парламенті. Якщо депутати підтримають ініціативу, то фінальним кроком для ратифікації стане підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.