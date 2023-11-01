Парламент Туреччини відмовляється прискорювати розгляд заявки Швеції до НАТО [ Редагувати ]
Парламент Туреччини не пришвидшуватиме розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив голова турецького парламентського комітету з закордонних справ Фуат Октай.
За його словами, вступ Швеції до НАТО - це лише одна з міжнародних угод, яку планує ратифікувати Туреччина.
"Ми обговорюватимемо його, коли настане час... у рамках наших власних пріоритетів... Те, що терміново для інших, не обов'язково терміново для нас", - додав Октай.
Варто зауважити, що комітет із закордонних справ парламенту Туреччини має схвалити заявку на вступ Швеції до НАТО. Після цього її винесуть на голосування у парламенті. Якщо депутати підтримають ініціативу, то фінальним кроком для ратифікації стане підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.
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