Екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович оголосив про свої плани взяти участь у наступних президентських виборах.

Він підтвердив цю інформацію в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Так, буду висуватися, - відповів він на запитання журналіста про свій намір брати участь у президентських виборах.

Також він повідомив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ, які він опублікував раніше у соціальних мережах, є складовою його програми на майбутні вибори.

Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика вітаються, - написав він.

Крім того, Арестович прокоментував, чому він наразі не знаходиться в Україні.

У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох з яких я - ключовий спікер, - відповів екс-радник ОП.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяви екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича, який стверджував, що повернення України до кордонів 1991 року є практично неможливим.

Данілов натякнув, що Олексій Арестович рано чи пізно відповість за свої слова про вихід на кордони 1991 року.