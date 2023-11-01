Син Пригожина очолив оновлену ПВК "Вагнер" [ Редагувати ]
Після включення збройних формувань російських найманців ПВК "Вагнер" до складу Росгвардії, очолювати її почав Павло Пригожин.
Син загиблого Євгена Пригожина у такий спосіб намагається "зберегти бренд". Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію, оприлюднену представником цього формування в Пермському краї.
За його словами, вся структура цього підрозділу залишається незмінною, але зміниться місце розташування бази. База "Вагнера" буде знаходитися на території Ростовської області.
Раніше телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що 25-річний Павло Пригожин проводить переговори про перехід найманців ПВК під контроль Росгвардії з метою "збереження бренду та активів".
Також стало відомо, що "група Вагнера" відновила процес прийому на контрактну службу для відправлення на війну в Україну та інші країни. Претенденти не повинні мати непогашених судимостей, а також перебувати під розшуком, під наглядом поліції або підпискою про невиїзд. Проте "Вагнер" зауважив, що особи, які перейшли з групи до структур Міноборони та підконтрольних їй "добровольчих загонів", не будуть прийняті назад.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявив, що причиною аварії літака з керівництвом ПВК "Вагнер" нібито став вибух зсередини.
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