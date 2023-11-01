В Україні нараховується мінімум 140 тисяч безпритульних тварин [ Редагувати ]
В Україні налічується понад 140 тисяч безпритульних тварин.
Це зазначила Оксана Кошак, співзасновниця Світової асоціації з питань тварин України під час пресконференції.
Вона підкреслила, що Україна займає одне з провідних місць у світі за кількістю безпритульних тварин.
На початку війни кількість потреб була орієнтовно на 50 тисяч тварин, і це, я нагадаю, тільки ті, хто має опікунів і якими опікуються люди. Ми не знаємо точної кількості тих, про кого не піклується ніхто. На сьогодні ця кількість потреб на 140 тисяч тварин, - розповіла Кошак.
Експертка представила статистику щодо причин безпритульних тварин у Львові наступним чином:
- 84% тварин були викинуті їхніми власниками.
- 11% тварин загубилися.
- 5% народилися на вулиці.
Оксана Кошак вважає, що держава повинна стимулювати власників тварин до більшої відповідальності, зокрема, шляхом проведення вакцинації та стерилізації. Вона підкреслила необхідність введення обов’язкової реєстрації тварин.
У Львові ця практика була запроваджена у 2016 році, і це призвело до 80% зменшення кількості безпритульних тварин.
Нагадаємо, українські військові отримали у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC.
по темі
У Китаї немає законів, які б захищали домашніх чи безпритульних тварин від жорстокого поводження. Тому живодерів можуть притягнути до відповідальності лише у випадку, якщо поліції вдасться довести факт збуту котячого м'яса під виглядом якогось іншого
Правила дорожнього руху в Україні змінюють так, щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу
Команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика узгодили дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті
У ніч проти середи, 1 листопада, Полтавська область була піддана обстрілам, і після влучань сталася пожежа
У ніч на середу, 1 листопада, Україна була під атаками російських безпілотників та керованих ракет