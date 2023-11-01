В Україні налічується понад 140 тисяч безпритульних тварин.

Це зазначила Оксана Кошак, співзасновниця Світової асоціації з питань тварин України під час пресконференції.

Вона підкреслила, що Україна займає одне з провідних місць у світі за кількістю безпритульних тварин.

На початку війни кількість потреб була орієнтовно на 50 тисяч тварин, і це, я нагадаю, тільки ті, хто має опікунів і якими опікуються люди. Ми не знаємо точної кількості тих, про кого не піклується ніхто. На сьогодні ця кількість потреб на 140 тисяч тварин, - розповіла Кошак.

Експертка представила статистику щодо причин безпритульних тварин у Львові наступним чином:

84% тварин були викинуті їхніми власниками.

11% тварин загубилися.

5% народилися на вулиці.

Оксана Кошак вважає, що держава повинна стимулювати власників тварин до більшої відповідальності, зокрема, шляхом проведення вакцинації та стерилізації. Вона підкреслила необхідність введення обов’язкової реєстрації тварин.

У Львові ця практика була запроваджена у 2016 році, і це призвело до 80% зменшення кількості безпритульних тварин.

Нагадаємо, українські військові отримали у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC.