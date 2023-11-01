Гепатит А знайшли ще в одній області [ Редагувати ]
Випадки вірусного гепатиту А було зафіксовано в Івано-Франківській області. За даними на 1 листопада, у обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро хворих.
Цю інформацію надала Наталія Дьоміна, заступниця генерального директора медичного закладу, повідомляє "Суспільне".
Відомо, що серед хворих - четверо дорослих та троє дітей.
Діти - віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада, - каже Дьоміна.
Нагадаємо, гепатит А - інфекційна хвороба, яка впливає на функцію печінки та може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.
Щоб запобігти подальшому поширенню цієї хвороби, Міністерство охорони здоров'я України визнало спалах гепатиту А в Вінницькій області надзвичайною ситуацією природного характеру на регіональному рівні.
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Вірус гепатиту А найчастіше передається через питну воду та забруднені продукти харчування. Також ним швидко можна заразитися від іншої людини