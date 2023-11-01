Чоловік покійної акторки та ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що на його рішення перепоховати прах дружини суттєво вплинули певні обставини.

Про це повідомляє oboz.ua.

Ісаков зізнався, що після похорону дружини він відчував неспокій.

Його непокоїли думки про те, що душа жінки може ще не знайти спокою. Крім того, незадовго після поховання він пережив бентежний сон, в якому зустрівся з покійною дружиною та своєю тещею.

Мені наснився сон: я, Руслана та її мама - кудись їдемо в машині. І так їм добре вдвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом, - сказав Ігор.

Це послугувало ідеєю для перепоховання праху Руслани та її мами з крипти Свято-Преображенського собору ближче до їхніх рідних. Відтак на Берковецькому кладовищі у Києві тепер спочивають Руслана, її мама, тато та брат.

От зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі, - сказав чоловік Писанки.

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