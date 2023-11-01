Валерій Залужний, Головнокомандувач збройних сил України, заявив, що Україна має розширити кількість громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Про це він написав у колонці для The Economist.

За словами Залужного, через недостатній обсяг призовників наразі неможливо просто звільнити військовослужбовців, які перебувають на передовій. Крім того, він підкреслив, що росія може атакувати тренувальні центри.

Водночас він відзначив, що в Україні все ще існують проблемні питання, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.

Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію, - підкреслив головнокомандувач.

Залужний також оголосив про впровадження в Україні програми "бойового стажування", що передбачатиме направлення останніх мобілізованих та військовослужбовців, які пройшли навчання, до військових підрозділів, які мають багатий досвід на передовій, для їх підготовки.

Нагадаємо, невдовзі українці матимуть можливість самостійно обирати спеціальность та підрозділ для призову в армію. Це передбачає анонсоване впровадження смарт-мобілізації від Міністерства цифрової трансформації.

Нові правила суттєво відрізнятимуться від діючого порядку мобілізації до Збройних Сил.