Міноборони України підготувало проект реформи військкоматів [ Редагувати ]
Міністерство оборони України розгорнуло нову концепцію стосовно реформи територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки, яка передбачає перегляд системи обліку військовозобов'язаних.
Цю ініціативу опублікував Forbes, у якого з'явилася доступна версія нової концепції.
Цей план розробили в червні 2023 року, і над його створенням працювала попередня адміністрація Міноборони.
"Ми найняли бізнес-аналітиків в червні, ще до скандалу з одеським воєнкомом, щоб створити концепцію реформи", - сказав виданню на правах анонімності один з колишніх топ-чиновників Міноборони. За його словами, праллельно з ідеєю прийшло Мінцифри, що бажає вирішити своє завдання з мобілізацією операторів дронів для проекту "Армія дронів".
"Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод в процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидія корупції", - йдеться в публікації.
Повідомляється, що з приходом нового керівництва в Міністерстві оборони продовжено роботу над реформою. В концепції реформи зазначаються труднощі, пов'язані з попереднім відбором військовослужбовців, такі як ручна обробка інформації та формальні критерії. Автори змін пропонують автоматизувати процес відбору через створення веб-порталу з вакансіями та залучення цивільних рекрутингових агентств для рекрутування. Ідеї щодо відбору новобранців, які висловлює оборонне відомство, також співпадають з оголошеною міністром Федоровим концепцією "смарт-мобілізації".
Нагадаємо, Валерій Залужний, Головнокомандувач збройних сил України, заявив, що Україна має розширити кількість громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.
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