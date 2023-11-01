Міністерство оборони України розгорнуло нову концепцію стосовно реформи територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки, яка передбачає перегляд системи обліку військовозобов'язаних.

Цю ініціативу опублікував Forbes, у якого з'явилася доступна версія нової концепції.

Цей план розробили в червні 2023 року, і над його створенням працювала попередня адміністрація Міноборони.

"Ми найняли бізнес-аналітиків в червні, ще до скандалу з одеським воєнкомом, щоб створити концепцію реформи", - сказав виданню на правах анонімності один з колишніх топ-чиновників Міноборони. За його словами, праллельно з ідеєю прийшло Мінцифри, що бажає вирішити своє завдання з мобілізацією операторів дронів для проекту "Армія дронів".

"Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод в процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидія корупції", - йдеться в публікації.

Повідомляється, що з приходом нового керівництва в Міністерстві оборони продовжено роботу над реформою. В концепції реформи зазначаються труднощі, пов'язані з попереднім відбором військовослужбовців, такі як ручна обробка інформації та формальні критерії. Автори змін пропонують автоматизувати процес відбору через створення веб-порталу з вакансіями та залучення цивільних рекрутингових агентств для рекрутування. Ідеї щодо відбору новобранців, які висловлює оборонне відомство, також співпадають з оголошеною міністром Федоровим концепцією "смарт-мобілізації".

Нагадаємо, Валерій Залужний, Головнокомандувач збройних сил України, заявив, що Україна має розширити кількість громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.