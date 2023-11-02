Молдова готується до виходу із СНД [ Редагувати ]
Уряд Молдови наступного року готується вийти із СНД і не сплачуватиме внески.
Молдова більше не сплачуватиме членські внески до СНД. Рішення було прийнято після того, як країна денонсувала своє членство в інших громадських організаціях і після того, як Росія була піддана банківським санкціям.
Згідно з проектом рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році, зменшується на 16 млн. леїв (з 66,5 млн. до 50,5 млн. леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова не сплачуватиме більше внесків за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД та в семи організаціях цієї спільноти.
по темі
Йорданія наказала своєму послу повернутися з Ізраїлю через те, що ЦАХАЛ розпочав наземну операцію у Секторі Газа
Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання "координатора" замаху на зрадника та колаборанта Олега Царьова
Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури
Ізраїльські війська продовжують поступово розширювати наші бойові операції відповідно до планів для досягнення мети війни
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався "новий етап війни"