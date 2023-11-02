Уряд Молдови наступного року готується вийти із СНД і не сплачуватиме внески.

Молдова більше не сплачуватиме членські внески до СНД. Рішення було прийнято після того, як країна денонсувала своє членство в інших громадських організаціях і після того, як Росія була піддана банківським санкціям.

Згідно з проектом рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році, зменшується на 16 млн. леїв (з 66,5 млн. до 50,5 млн. леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова не сплачуватиме більше внесків за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД та в семи організаціях цієї спільноти.