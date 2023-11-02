Війська рф обстріляли Херсон, є постраждалі [ Редагувати ]
Війська рф сьогодні вночі, 2 листопада, обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували.
Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"В результаті вчорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка. У момент ворожої атаки вона знаходилася в будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітки постраждалу госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Мрочко також повідомив, що минулої доби в Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу.
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