Війська рф сьогодні вночі, 2 листопада, обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"В результаті вчорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка. У момент ворожої атаки вона знаходилася в будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітки постраждалу госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Мрочко також повідомив, що минулої доби в Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу.