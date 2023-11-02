Літак та майже тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 5241 (+18) од,
бойових броньованих машин - 9877 (+43) од,
артилерійських систем - 7292 (+42) од,
РСЗВ - 850 (+4) од,
засоби ППО - 566 (+3) од,
літаків - 322 (+1) од,
гелікоптерів - 324 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5488 (+20),
крилаті ракети - 1549 (+2) од,
кораблі /катери - 20 од,
підводні човни - 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9658(+34) од,
спеціальна техніка - 1032 (+13).
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