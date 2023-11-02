Данілов про допомогу росії від КНДР: спроможностей у країни-агресора стає все менше [ Редагувати ]
Постачання КНДР 1 млн артилерійських снарядів до росії свідчить про те, що країна-агресор втрачає власні спроможності.
Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери", - сказав Данілов.
Він також прокоментував розмови про те, що Україна втрачає підтримку партнерів.
"Почали роздаватися голоси, що про нас будуть забувати - все це російська пропаганда. Підтримка є, підтримка була і буде. З першого дня останньої агресії 24 лютого всі заяви, зроблені лідерами провідних країн, залишаються в силі", - зазначив секретар РНБО.
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