Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій. Це може статися до кінця 2023 року.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що з початку широкомасштабної війни РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів - приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

"Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнний дій у позиційну форму", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія може збільшити кількість авіації. Але, на його думку, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України

"За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до 8 змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, незважаючи на суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу", - пояснив він.

Залужний додав, що в окупантів на перший план зараз виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації, зокрема, щодо розвідки та ураження з повітря.