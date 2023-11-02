Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: на який термін [ Редагувати ]
З початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 15 листопада, але цей правовий режим може бути продовжений.
З початком повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово:
Зокрема, Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:
з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.
Втім, з'явилася інформація, що в Україні дію цього правового режиму хочуть знову продовжити. Вже вдев'яте.
Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що найближчими днями президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Голосування щодо цього заплановане на наступний тиждень.
За його словами, скоріш за все, це "буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів".
по темі
Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій
Постачання КНДР 1 млн артилерійських снарядів до росії свідчить про те, що країна-агресор втрачає власні спроможності
Втрати росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових
У середу, 1 листопада, о 09:50 ранку, в місті Севастополь на тимчасово окупованому півострові Крим, сталася повітряна тривога
В ніч на середу, 1 листопада, російська армія випустила кілька хвиль ударних дронів по Україні, з пріоритетом на Полтавську область