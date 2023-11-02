Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать

З початком повномасштабного вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 15 листопада, але цей правовий режим може бути продовжений.

З початком повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово:

Зокрема, Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Втім, з'явилася інформація, що в Україні дію цього правового режиму хочуть знову продовжити. Вже вдев'яте.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що найближчими днями президент Володимир Зеленський внесе до парламенту закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Голосування щодо цього заплановане на наступний тиждень.

За його словами, скоріш за все, це "буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024. Тобто знову на 90 днів".