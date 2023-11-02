Єрмак провів переговори з Салліваном: що відомо [ Редагувати ]
Глава Офісу Президента України, Андрій Єрмак, провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки, Джейком Салліваном. В ході розмови було досягнуто угоди щодо проведення зустрічі радників з питань національної безпеки США, Великої Британії та інших країн. Таку інформацію повідомляє офіційний Telegram-канал Андрія Єрмака.
Обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів формули.
За даними глави Офісу президента, сторони досягли згоди щодо проведення додаткової консультативної зустрічі радників з питань національної безпеки представників США, Великої Британії, Німеччини та Франції.
Андрій Єрмак висловив свою подяку голові Білого дому, а також адміністрації та обом палатам Конгресу за підтримку та надану допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії.
На недавньому саміті з питань формули миру, який відбувся 28 жовтня, радники з національної безпеки та радники з питань зовнішньої політики розглянули низку важливих питань, включаючи ядерну та радіаційну безпеку, енергетичну безпеку, безперебійне постачання продовольства, повернення депортованих дітей, цивільних заручників та військовополонених, а також відновлення територіальної цілісності України.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях зустрічі радників з національної безпеки і зовнішньої політики на Мальті почав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
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