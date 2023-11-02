Ведучий популярної програми "Хто зверху?" Богдан Шелудяк, більш відомий своїм псевдонімом Богдан Буше, поділився сумними новинами про своє здоров'я. Він зазнав серйозних проблем із руховою та мовною функціями, що впливає на його звичне життя. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, ранок минулого дня почався дуже недобре. Богдан відчув гострий дискомфорт та важкість у русі, йому стало дуже важко говорити. Стан виявився настільки серйозним, що він не міг навіть самостійно пересуватися. Отже, його близькі вирішили відразу доставити його до лікарні.

Внаслідок обстеження лікарі дійшли висновку, що у Богдана діагностовано "синдром Гійєна-Барре". Особливістю цього синдрому є те, що імунна система організму атакує нервову систему, що призводить до пошкодження нейрологічних функцій.

Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, тому що випадок один на мільйон, а це зайвий раз доводить, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток.

Богдан Буше отримав популярність в Україні завдяки своїй ролі в серіалі "Київ вдень і вночі". Після успішного виступу в серіалі він розпочав активно розвивати свій власний блог та став відомим інфлюєнсером.

У 2023 році Шелудяк отримав можливість стати співведучим шоу "Хто зверху?" разом з Лесею Нікітюк. Це дозволило йому продовжити роботу над своєю телевізійною кар'єрою, перехопивши естафету ведучого в цій популярній програмі після Сергія Притули.

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