Контрнаступ України планувалося провести швидше та завершити протягом чотирьох місяців. Однак війна, ймовірно, поставила перед труднощами, коли Збройні Сили України стикнулися з різними викликами.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, початковий план передбачав переміщення українських військ із швидкістю приблизно 30 кілометрів на добу з метою проривати оборонні лінії російських сил. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили [при плануванні контрнаступу], то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад.

Натомість головнокомандувач української армії розповів про ситуацію, в якій його війська та військова техніка застрягали на мінних полях під час наближення до міста Бахмут на сході. Крім того, він спостерігав, як надана заходами підтримка, у тому числі техніка, розстрілювалася російською артилерією та безпілотниками.

Як відзначає видання, аналогічні труднощі виникали і на головному напрямі наступу на південному фронті, де новостворені бригади, незважаючи на отриману сучасну західну техніку, стикалися з численними проблемами через обмежений бойовий досвід.

Спочатку я подумав, що щось не так з нашими командирами, тому змінив деяких з них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не придатні для виконання завдань, і перевів солдатів у деяких бригадах.

Коли внесені зміни не виявили позитивного впливу на ситуацію, Залужний наказав своєму штабу пошукати книгу, яку він колись читав, будучи студентом військової академії в Україні. Ця книга мала назву "Прорив укріплених ліній оборони" і була опублікована у 1941 році радянським генерал-майором Смирновим. У ній аналізувалися битви Першої світової війни.

І не пройшовши навіть половини її, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор як нас, так і наших ворогів.

Раніше Залужний заявив, що росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року.