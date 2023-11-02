У четвер, 2 листопада, у районі міста Джанкой, що тимчасово окуповане в Криму, стався вибух вранці.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Кримський вітер".

Свідки події зазначають, що звук вибуху був дуже гучним і глухим.

"Про гучний глухий вибух у районі Джанкоя повідомляють підписники", - йдеться у публікації.

Пояснень причин інциденту від офіційних осіб наразі немає. Крім того, представники окупаційних "адміністрацій" мовчать про цю "бавовну" біля Джанкоя.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті. А в окупованому Донецьку повідомляли про "прильоти".