Окупанти намагалися здійснити наступ у районі Вугледару в Донецькій області. Однак сили оборони України змогли зупинити противника та завдати значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час щоденного селектора, де він отримав інформацію про ситуацію на фронті.

Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

Українські захисники активно продовжують оборонні дії в Авдіївці, де відбивають атаки військ рф. Крім того, бійці ЗСУ проводять наступальні операції на півдні країни.

Були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

Раніше Залужний заявив, що росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року.