Війна з росією зайшла в глухий кут, і для виходу з нього необхідний значний технологічний розвиток. По суті, цей конфлікт став вигіднішим для ворога, ніж для України.

За словами Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ, важливо розібратися у помилках, що були допущені, і зрозуміти, чому контрнаступ українських військ не виправдав очікувань, особливо на Заході. Про це він розповів в статті для The Economist.

Вийти з патової ситуації та запобігти затяжній окопній війні можливо лише шляхом технологічного розвитку та нових підходів до ведення війни.

За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Десять місяців росія воювала навколо Бахмута на сході, "щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів". Поле бою нагадує великий конфлікт столітньої давнини. Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут… Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде.

Автори інформаційного агентства пишуть, що "перебіг контрнаступу підірвав надії Заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти - і таким чином змінити розрахунки володимира путіна, змусивши російського президента піти на переговори".Також це ставило під сумнів припущення Залужного про можливість зупинити росію шляхом кровопролиття її військ.

Це була моя помилка. росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну. Але не в росії, де життя дешеве і де орієнтиром путіна є Перша та Друга світові війни, у яких росія втратила десятки мільйонів.

За його словами, українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи рубежі російської оборони. Якщо подивитися на підручники НАТО і на математику, яку ми проводили під час планування контрнаступу, чотирьох місяців мало бути достатньо, щоб ми дійшли до Криму, воювали в Криму, щоб повернути його. Однак зі старту контрнаступальні дії загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу, на півдні у бік Азовського моря.

Спочатку Залужний подумав, "що з нашими командирами щось не так, тому поміняв деяких з них".

Потім я подумав, можливо, наші солдати не годяться для такого завдання, тому перевів їх до деяких бригад. Але коли ці зміни не дали результату, я "наказав підлеглим знайти книгу, якось побачив ще студентом військової академії". Її назва була "Прорив укріпленої смуги", її опублікував у 1941 році радянський генерал-майор П. С. Смирнов, який аналізував бої Першої світової війни.

"І не пройшовши навіть половини цього, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в глухий кут і нас, і наших ворогів", - сказав він.

Раніше Залужний заявив, що росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року.