Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів, які належали ХАМАС, в районах Сектора Газа.

Зазначено, що ці тунелі вже перебували під контролем ізраїльських військ. Про це повідомляє The Times of Israel.

Для цього військові використовували різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, розірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАС, і усунути загрозу терористів.

Старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю заявив:

Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція.

За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі.

Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях.

За інформацією, ізраїльські війська успішно знищили приблизно 100 тунелів, не враховуючи ті, що були руйновані під час авіаційних ударів.

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