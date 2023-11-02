Постачення військової допомоги від Німеччини для України є важливим кроком у підтримці України в умовах війни з росією. Про це повідомив уряд Німеччини.

Системи ППО IRIS-T, броньована техніка і дрони можуть допомогти підвищити обороноздатність українських військ та покращити їхні можливості на полі бою.

До нового військового пакету увійшли:

12 бронетранспортерів (назва невідома);

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

10 тисяч безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти продовжують зміцнювати свою лінію оборони на тимчасово захоплених територіях України.