Індустрія краси не стоїть на місці, пропонуючи інноваційні рішення та революційні продукти. BB крем – саме такий продукт, який з'явився на масовому ринку відносно недавно, але вже має великий попит. Чому?

Унікальність крему

Як правило, стандартні косметичні засоби вирішують лише одне завдання – або виконують декоративну функцію, як тональний крем, що приховує вади, або доглядають шкіру, зволожують та відновлюють її.

BB крем робить і те, й інше. Тобто це засіб, який одночасно приховує те, що вам не подобається, а також заспокоює та живить шкіру. Залежно від продукту, цей крем також може уповільнювати процеси старіння, надавати загоювальну дію або захищати від шкідливого впливу сонячних променів.

Такий крем, якщо ви вибрали правильний бренд та продукт, замінює до 5 різних косметичних засобів.

Кому підійде

Цей крем стане незамінним помічником, якщо:

Звичайні тональники надто важкі для вашої ніжної шкіри

Якщо ви хочете приховати почервоніння, плями, висипи

Якщо ви одночасно дбаєте про здоров'я шкіри

Якщо ви хочете захистити шкіру від негативних факторів середовища, наприклад, сонячного випромінювання

Є окрема категорія кремів для корекції кольору тону шкіри (CC крему)

Є окремі універсальні креми з антивіковим ефектом (DD креми)

Зверніть увагу, що BB крем, незважаючи на свою мультизадачність, не замінює всіх кремів. Тому ви можете поєднувати його з використанням інших косметологічних засобів.

Які бувають

Кожен BB крем має свою «спеціалізацію». Серед найбільш популярних варіантів відзначимо зволожуючий крем, крем з матовим ефектом, що відбілює крем BB (його ще називають корейським). Крім того, такий самий крем може бути не тільки для обличчя, а й інших ділянок тіла.

Крем підбирають в залежності від першочергових завдань, які ви хочете вирішити, а також в залежності від типу шкіри. Як правило, лінійка косметичних засобів ділиться на креми для жирної, сухої, проблемної або нормальної шкіри.

Наносяться креми різними способами, залежно від складу та особистих переваг. Змивати BB крем рекомендують у два етапи – за допомогою спеціальних масляних засобів, а також за допомогою складів, що очищають.

Підсумок

Багатофункціональний крем – універсальний засіб, який має бути у кожній косметичці замість традиційного тонального крему. BB крем зручний і вирішує відразу кілька завдань, незалежно від типу та особливостей вашої шкіри.