Окупанти анонсували масштабний блекаут у Севастополі [ Редагувати ]
У окупованому Севастополі та прилеглих районах російські окупанти оголосили про надзвичайне відключення електропостачання, яке заплановане на 3 листопада. Цю інформацію надали представники місцевої енергокомпанії Севастополя та кілька локальних Telegram-каналів.
У повідомленні зазначається, що це вимкнення світла застосують на значній території.
Представники "Севастопольенерго" роз'яснюють, що таке відключення потребується для виконання "невідкладних робіт на мережах з метою покращення якості електропостачання".
До повідомлення також додається перелік адрес, де у п'ятницю буде відсутнє світло.
Серед них:
- близько 80 вулиць,
- провулків,
- туристичних баз,
- котеджів,
- інших будівель та об'єктів.
Це вимкнення електропостачання стосується не лише самого міста Севастополя, а також сіл Флотське, Підгірне, Орлине, Широке, Орлівка та селищ Інкерман та Мекензієві гори.
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