Фініки вважаються суперкорисними фруктами, здатними покращити здоров'я серця, кишечника та багато інших аспектів здоров'я. Вони корисні як у свіжому, так і в сушеному вигляді. Про це пише Goodhousekeeping.com.

Доктор Майкл Крупейн відзначає, що фініки мають низький глікемічний індекс, завдяки вмісту клітковини, що робить їх чудовим замінником солодощів.

Корисні властивості фініків включають:

Багатий антиоксидантами : Фініки багаті фенольними антиоксидантами та флавоноїдами, які захищають клітини від пошкодження та допомагають підтримувати їхнє здоров'я.

: Фініки багаті фенольними антиоксидантами та флавоноїдами, які захищають клітини від пошкодження та допомагають підтримувати їхнє здоров'я. Вміст клітковини: Фініки містять значну кількість харчових волокон, які підтримують здорову травневу систему та допомагають знижувати ризик різних захворювань.

Фініки містять значну кількість харчових волокон, які підтримують здорову травневу систему та допомагають знижувати ризик різних захворювань. Підтримка серця : Антиоксиданти та клітковина в фініках сприяють зменшенню запалення та підтримці здорового рівня холестерину.

: Антиоксиданти та клітковина в фініках сприяють зменшенню запалення та підтримці здорового рівня холестерину. Здорові кістки: Фініки містять фосфор, магній, кальцій і мідь, що сприяють зміцненню кісток.

Фініки є універсальним продуктом, і вдень можна споживати 2-3 штуки, вважаючи це однією порцією.

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