Під Авдіївкою в Донецькій області продовжуються масовані атаки російських військ, ворог намагається оточити місто. Ця інформація надходить від виконувача обов'язків директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України, полковника Миколи Уршаловича, який висловив її під час брифінгу в Military Media Center.

За його словами, на Сіверському напрямку противник продовжує активно обстрілювати позиції українських військ за допомогою артилерії з метою руйнування оборонних структур. Гвардійці з 4-ї бригади оперативного призначення відстоюють свої позиції та ведуть відповідну вогневу реакцію на противника, використовуючи усі доступні засоби.

Протягом тижня екіпажами безпілотних авіаційних комплексів роти розвідки бригади виявлено: полігон противника, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, понад 30 вантажівок, більше ніж 10 артилерійських систем різних типів.

За інформацією полковника Уршаловича, більшість ворожих цілей були успішно знищені завдяки ударам вогневих засобів Сил оборони. Під час розвідки за допомогою безпілотного авіаційного комплексу "Лелека-100" було виявлено 203-мм міномет 2С4 "Тюльпан" ворога, який був уражений вогнем з системи M142 HIMARS.

На напрямку Авдіївки, за словами Уршаловича, російські війська продовжують проводити масовані "м’ясні штурми" та поносять значні втрати серед особового складу та техніки. Підрозділи спеціального призначення Національної гвардії України "Омега", які діють на околицях Авдіївки, здійснюють різноманітні види військової діяльності, включаючи розвідувальні операції, ударно-штурмові дії, снайперську боротьбу та контрснайперські операції, завдаючи непереможних втрат окупантам цілодобово.

На Мелітопольському напрямку в районі селища Вербове аеророзвідники бригади "Червона калина" виявили взводний опорний пункт, дві спостережні позиції, командно-спостережний пункт противника, які були уражені артилерійським вогнем та ударними безпілотними системами.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти продовжують зміцнювати свою лінію оборони на тимчасово захоплених територіях України.