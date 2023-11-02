Попри ведення війни, яку рф розвʼязала в Україні, українські пенсіонери продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Проте існують випадки, коли нарахування пенсій може бути припинено. За інформацією заступниці міністра соціальної політики Дар’ї Марчак, ця ситуація стосується осіб, які не знімали гроші зі своїх банківських рахунків протягом понад півроку. Про це пише "На пенсії".

Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.

Згідно з українським законодавством, якщо протягом 180 днів гроші з пенсійної картки не знімали, то пенсійні виплати можуть бути припинені. Це застереження призначене для виявлення неактивних акаунтів і уникнення можливого зловживання або недостачі коштів на рахунку пенсіонера. Тому важливо регулярно перевіряти свій банківський рахунок та вчасно знімати гроші, щоб уникнути припинення пенсійних виплат.

Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачували в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм.

Так, якщо нарахування пенсії припинено через неактивність, це не означає, що пенсіонер позбавлений виплат. Гроші залишаються на рахунку Пенсійного фонду України, і їх можна відновити, пройшовши фізичну ідентифікацію та підтвердивши право на отримання пенсії. Це важливий захід для збереження коштів пенсіонера та забезпечення правильної виплати пенсії після відновлення.

Тому, якщо у вас або вашого родича сталася подібна ситуація, вам слід звернутися до органів соціального забезпечення для відновлення пенсійних виплат та отримання подальшої інформації про процедуру фізичної ідентифікації.

Раніше для цього треба було прийти до відділення Пенсійного фонду або банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши до Пенсійного фонду, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію.

Також можна це зробити за допомогою електронного кабінету ПФУ з "Дія.Підпис" або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, можна це питання вирішити в консульстві.

Раніше ми писали про те, якою буде середня пенсія в Україні у 2024 році.