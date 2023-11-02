Напад на трансгендерну військову: суд покарав зловмисника [ Редагувати ]
Галицький райсуд Львова визнав 22-річного жителя Рівного винним у нападі на трансгендерну військову.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Львівської обласної прокуратури Адріану Дмитренко.
Суд визнав, що напад був умисним і спрямованим на обмеження прав за ознаками статі та супроводжувався насильством.
Злочинцю було присуджено максимально можливий штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Рішення суду набуде чинності через 30 днів, а до цього часу обвинувачений може подати апеляцію.
Що відомо про напад
15 серпня 2023 року Громадська Організація "КиївПрайд" повідомила про напад на Хелен Марк, трансгендерну військову, яка отримала побої в центрі Львова під час свого візиту на похорон своєї матері. Вона опублікувала відео нападу та своє побите обличчя в Instagram.
Постраждала звернулася з заявою до поліції, і за фактом побиття було відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Хмельниччині сталася жахлива трагедія. 16-річний юнак впав у колодязь. Вижити йому не вдалося.
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