Вступ України до ЄС: Бербок висловила однозначну підтримку [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок чітко висловила підтримку ідеї про членство України в Європейському Союзі.
За інформацією Reuters, під час виступу на конференції в Берліні Бербок наголосила, що розширення ЄС є геостратегічною необхідністю і вказала на необхідність внутрішніх реформ у блоці для його ефективної діяльності з більш ніж 30 членами.
Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу. Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України, - підкреслила Бербок.
Ця позиція була висловлена перед запланованим рішенням, яке планують прийняти на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо офіційного старту переговорів про членство України.
Я переконана, що Європейська рада в грудні надішле такий сигнал, - сказала Бербок.
Також вона підкреслила необхідність проведення реформ у самому Євросоюзі перед розширенням.
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