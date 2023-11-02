Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок чітко висловила підтримку ідеї про членство України в Європейському Союзі.

За інформацією Reuters, під час виступу на конференції в Берліні Бербок наголосила, що розширення ЄС є геостратегічною необхідністю і вказала на необхідність внутрішніх реформ у блоці для його ефективної діяльності з більш ніж 30 членами.

Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу. Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України, - підкреслила Бербок.

Ця позиція була висловлена перед запланованим рішенням, яке планують прийняти на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо офіційного старту переговорів про членство України.

Я переконана, що Європейська рада в грудні надішле такий сигнал, - сказала Бербок.

Також вона підкреслила необхідність проведення реформ у самому Євросоюзі перед розширенням.

Нагадаємо, постачення військової допомоги від Німеччини для України є важливим кроком у підтримці України в умовах війни з росією. Про це повідомив уряд Німеччини.

Системи ППО IRIS-T, броньована техніка і дрони можуть допомогти підвищити обороноздатність українських військ та покращити їхні можливості на полі бою.