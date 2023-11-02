Ввечері 1 листопада прикордонники Мукачівського загону помітили чотирьох осіб, які швидко рухалися у напрямку кордону. Виявилося, що це були ухилянти, що намагалися втекти з країни, використовуючи дитячі надувні круги для плавання.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За 100 метрів від державного кордону прикордонники затримали двох осіб, які несли надувні круги. Виявилося, що це були двоє неповнолітніх з Закарпаття, один із Кіровоградщини та один із Сумщини.

15- та 16-річні хлопці зізналися, що за отримання винагороди у 100 доларів погодилися на пропозицію свого односельця провести двох незнайомців до річки Тиса та вказати напрямок руху до Румунії.

Ці молодики, які не розуміли ризику для свого життя, прийняли умови, що повинні були сплатити організаторам нічної "подорожі" на надувних кругах 5000 та 3500 доларів.

Особу організатора переправлення через кордон чоловіків вже встановлено. Прикордонники повідомили Нацполіцію про ознаки злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

З початку російського вторгнення Мукачівським прикордонним загоном зафіксовано 19 випадків загибелі людей, які намагались перепливти річку Тиса, щоб потрапити до сусідніх країн - Угорщини та Румунії.

Нагадаємо, прикордонники перестали використовувати цифрові версії документів в "Дії" при перевірці українців на кордоні. Однак мова йшла не про цифровий паспорт, а інші документи - наприклад, свідоцтва про народження дітей.