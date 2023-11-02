рф модернізувала ракети С-400. Тепер вони можуть досягати Дніпра.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю The Economist.

За його словами, через це винищувачі F-16, які мають бути поставлені наступного року, стануть менш корисними.

Cтримуючи постачання ракетних систем дальнього радіусу дії і танків, Захід дозволив росії перегрупуватися і зміцнити свою оборону після раптового прориву в Харківській області на півночі і в Херсоні на півдні наприкінці 2022 року.

Ці системи були найбільш актуальні для нас минулого року, але вони прибули лише цього року, - каже Залужний.

Аналогічно, винищувачі F-16, які мають надійти наступного року, зараз менш корисні, припускає генерал, частково через те, що росія вдосконалила свою протиповітряну оборону: експериментальна версія ракетної системи С-400 може досягати далі Дніпра.

Нагадаємо, війна з росією зайшла в глухий кут, і для виходу з нього необхідний значний технологічний розвиток. По суті, цей конфлікт став вигіднішим для ворога, ніж для України.

За словами Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ, важливо розібратися у помилках, що були допущені, і зрозуміти, чому контрнаступ українських військ не виправдав очікувань, особливо на Заході.