Ліонель Мессі назвав улюблений гол у своїй кар'єрі [ Редагувати ]
Футболіст Ліонель Мессі назвав свій улюблений гол у кар'єрі. Про це зірка футболу розповів в інтерв'ю для видання L'Equipe після отримання восьмого "Золотого м'яча".
На початку 2023 року Мессі, ставши другим у історії футболу, досяг позначки в 800 забитих голів на клубному та міжнародному рівнях. Знакову відмітку Ліонель досяг у березні, коли забив гол за збірну Аргентини проти Панами.
Я забив багато важливих м'ячів. Гол, який завжди пам'ятатиму і який мені дуже подобається через те, що він означав, це був м'яч у ворота "Реала". Тоді "Барселона" перемогла з рахунком 2:0 на "Бернабеу" в півфіналі Ліги чемпіонів, - сказав восьмиразовий володар "Золотого м’яча".
Протягом своєї кар'єри Мессі наразі забив загалом 821 гол. Особливо варто відзначити його виступи у двох фіналах Ліги чемпіонів (2009 та 2011 роки) та його подвійний гол у фінальному матчі чемпіонату світу 2022 року.
Скільки голів забив Ліонель Мессі в кар'єрі:
- "Барселона" - 672 голи
- збірна Аргентини - 106
- ПСЖ - 32
- "Інтер Маямі" - 11
Нагадаємо, команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика узгодили дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
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