Жителька Куп'янська працювала з росіянами та отримала 15 років увʼязнення. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, під час окупації Куп'янська місцева жителька вступила у добровільну співпрацю з окупантами. До початку окупації вона працювала на посаді заступника начальника відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Під час російської окупації міста жінка добровільно взяла на себе обов'язки виконуючого обов'язки начальника у "Управлінні Пенсійного фонду Харківської області".

Суд визнав 55-річну жінку винною в колаборації. За це їй було призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у державних органах протягом 15 років.

Крім того, суд вирішив конфіскувати у неї всю її власність: три квартири у Харкові та Куп'янську, загальною площею майже 140 квадратних метрів, три земельні ділянки площею понад 7 гектарів та легковий автомобіль.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада прикордонники Мукачівського загону помітили чотирьох осіб, які швидко рухалися у напрямку кордону. Виявилося, що це були ухилянти, що намагалися втекти з країни, використовуючи дитячі надувні круги для плавання.