2 листопада в районі лівого берега Херсонщини розвиваються події, які дають певні сподівання. Там триває напружена боротьба за плацдарм, який змогли захопити наші морські піхотинці.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

За даними аналітика, йдеться про не менше, ніж три населених пункти: Пойма, Піщанівка та Кринки, що знаходяться в Олешківській міській громаді Херсонського району. Значна боротьба відбувається саме за розширення плацдарму настільки, щоб туди можна було вже вводити механізовані підрозділи та важке озброєння.

На жаль, за словами Дикого, на даний момент цей плацдарм є недостатнім для того, щоб ризикувати. Однак якщо нашим бійцям вдасться його розширити, це може радикально змінити ситуацію на цій території.

Це може означати, що ми виходимо в тили всієї великої так званої "лінії Суровікіна", яку ми з червня місяця по метру буквально прогризаємо. Якщо вдасться прорватися з лівого берега, то тоді ми виходимо там в тили і взагалі ламається вся їхня система оборони, - підсумував військовий аналітик.

Нагадаємо, під Авдіївкою в Донецькій області продовжуються масовані атаки російських військ, ворог намагається оточити місто.