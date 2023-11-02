Майже 60 зіткнень по всій лінії фронту. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. За повідомленням Генштабу, Збройні сили завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Ворог атакує одразу на декількох напрямках: Куп'янськ, Авдіївка... Там понад 20 штурмів позицій Сил оборони. Всі спроби безуспішні. Намагаються росіяни повернути й втрачені позиції неподалік Бахмуту. Наші захисники відбили 15 атак противника. Зупинено спробу наступу окупантів і неподалік Шахтарська.

Більше про війну на українському Донбасі в нашому огляді.

На Сватівсько-Кремінському напрямку тривали позиційні бої. Під обстрілами деокуповані села Луганщини: Стельмахівка, Макіївка, Греківка, Новолюбівка.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Протягом доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці. Авіаційні удари завдані по Серебрянському лісництву.

У деокуповані села поліцейські завезли хліб. У перервах між мінометними та артилерійськими обстрілами вдалося розгорнути систему супутникового зв'язку Starlink. Це єдина можливість поспілкуватися з рідними.

Під вогнем і Донецька частина східного фронту. На Волноваському напрямку та в районі Вугледару російськими обстрілами пошкоджено школу та кілька приватних будинків. Поблизу Мар'їнки поранень зазнали цивільні.

Приїхали в Красногорівку. Це Мар'їнський район. Це вже у нас місто-примара.

На Бахмутському напрямку ворог намагався контратакувати біля Кліщіївки та Андріївки. Тут фіксується часткове залучення до контратак відносно свіжих сил противника.

Ігор Мороз, в.о. начальника Донецької ОВА:

На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки. Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Бої з перемінним успіхом тривали біля Новокалинового та Степового. Там лінією розмежування стало залізничне полотно. Московити намагаються зайти на територію Авдіївського коксохімзаводу. Але закріпитися їм там не вдається.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське

Триває обов'язкова евакуація в Торецькій, Мар'їнській та Очеретинській громадах. Там росіяни гатять з ранку до ночі.

У зоні бойових дій залишається близько 250 дітей. Їх вивозять першочергово.

Опрацювали логістичні маршрути. Є відпрацьований алгоритм, який у нас був у Бахмуті. До холодів вивеземо всі родини з батьками, де є діти.

Для евакуації дітей правоохоронці залучають спеціальний броньований транспорт, дитячі шоломи та бронежилети. Беруть додаткові захисні комплекти й для дорослих.

Олександра Гаврилко, співробітниця ГУ НПУ в Донецькій області:

Ми провели разом з патрульною поліцією евакуацію 2 діточок, і ми веземо їх в більш безпечне місце.

Де це можливо - частина родин виїжджає самотужки на власних авто, інші - на громадському транспорті. Евакуація дітей лише з дозволу батьків.

Евакуйованих "Білі янголи" доставляють до пунктів допомоги, яких на території Донеччини кілька. Там є все необхідне для тимчасового перебування.

Руслан Осипенко, керівник ГУ НПУ в Донецькій області:

Наше завдання - вивезти з місць активних бойових дій, доставити до транзитного хабу. Умови необхідні, і це нам доведеться довести й пояснити, що це не мігрування. Це робиться для їх блага.

Натепер з небезпеки вивезли 67 дітей.