Повномасштабне вторгення росіян спричинило різке збільшення кількості внутрішніх переселенців. За оцінками міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тільки з вересня минулого року кількість ВПО збільшилась ще на 300 тисяч осіб. А загалом в країні майже п'ять мільйонів біженців. Мова і про тих хто виїхав із зони бойових дій або окупації, а ще про громадян, які втратили житло.

Як створити для цих людей комфортні умови проживання у нових громадах? Які виклики нині стоять перед державою і, головне, як їх вирішити? Все це обговорювали на Всеукраїнському форумі Рад ВПО. Там побувала і наша кореспондентка - Єлизавета Яковлева.

Від Запоріжжя до її рідного дому - лише кілька десятків кілометрів. Втім повернутися до прифронтового Оріхова Поліна та її сім'я нині не можуть - окупанти нещадно обстрілюють їхнє рідне місто. Жінка згадує, як годинами доводилося сидіти у підвалі.

Поліна Ковальська, переселенка з Оріхова:

У нас була тактика, якщо десь пів години не чутно обстрілів, то можна виходити. І ми заходимо увечері, там о 3-й годині вечора, слухаємо ці обстріли, а виходимо, то вже ранок.

Після чергового ворожого удару по місту, родина наважилась на переїзд. Маленький рюкзак із речами першої необхідності та розбитий телефон - це й усе, що встигли взяти з собою. Спочатку зупинилися в Чернівцях. Майже місяць жили у прихистку для біженців. Але знайти роботу та житло виявилося складно.

Юлія Ковальська, переселенка з Оріхова:

У Чернівцях квартири від 9 тисяч кімнатки в малосімейках. І робота. Дуже жорстко там було з роботою, чоловік куди не піде, то приймають, професія нормальна, а тільки чують ВПО, то ні-ні, ми вас научимо, а ви поїдете.

Родина переїхала до Запоріжжя, тут живуть і досі. Хоча місто теж регулярно обстрілюють. Після багатьох безуспішних спроб таки знайшли в оренду будиночок. Нині живуть усі гуртом - дружина та чоловік, старенькі батьки, а ще коти, німецька вівчарка та морська свинка.

Поліна Ковальська, жителька Оріхова:

Кажу: у нас німецька вівчарка. І люди одразу: "Ні, вибачте". І кидають трубку або ж ми вам передзвонимо і не передзвонюють, і так було більше ніж місяць.

Втім, пошук житла виявився не найбільшою проблемою. Офіційно оформити статус ВПО ще той квест. Юлія згадує, як навіть не годинами, а днями доводилося стояти в чергах.

Юлія Ковальська, переселенка з Оріхова:

Черги були баснословні, ми стояли в 1 кабінет по 3 дні, тому що був наплив людей. На Запоріжжя найбільше повиїжджало, потім уже знайомі розказували, що пізніше, коли закінчився наплив, оформляли в 1 день.

І таких історій - безліч по всій країні.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

В Україні, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, нині налічується 4 мільйони 915 тисяч внутрішніх переселенців. Це люди, яким треба десь жити, за щось прогодувати себе й дітей. Їм потрібна робота, а нерідко й речі першої необхідності. І все це треба не за місяць чи тиждень, а просто зараз.

Без допомоги люди починають відчувати себе чужими у рідній країні - наголошує представниця Уповноваженого з прав переселенців.

Ольга Алтуніна, представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України:

Нас називають такою інституцією останньої надії. Коли людина звернулась вже всюди й не отримала допомогу, то маємо надати допомогу - поновити право. В цьому році ми поновили майже 10 тисяч прав саме ВПО. - З якими питаннями вони найчастіше звертаються? - Це надання соціальної допомоги, поновлення проживання, поновлення виплат пенсійних.

Пришвидшити надання допомоги людям, що тікали з небезпечних зон, мають Ради ВПО. Їх уже налічується понад 500 по всій країні. До їхнього складу входять здебільшого волонтери. Їхній обов'язок - давати поради представникам місцевої влади, як допомагати переселенцям, та й самим надавати допомогу. Також посадовці мають на меті створити так звані Центри життєстійкості для переселенців.

Ірина Верещук, віцепрем'єр міністр України, міністр з питань реінтеграції:

Це центри, які будуть першими приймати наших ВПО, ветеранів та членів їх сімей, наших дітей, людей похилого віку, які постраждали від війни. І будуть надавати адміністративну, соціальну, і найголовніше психологічну допомоги.

У Центрах життєстійкості будуть соціальні працівники, психологи, помічники ветерана. А ще навчена команда консультантів. Посадовці та волонтери наголошують: це буде ще один крок до головної мети - зробити все, аби внутрішньо переміщеним особам не потрібно було днями бігати по кабінетах тоді, коли допомога потрібна тут і зараз.

Валерія Вершиніна, голова ради директорів благодійної організації:

На соціальну сферу було покладено багато непритаманних їй функцій. Наприклад, соціальні працівники мали ловити "неправильних" переселенців, дивитись, щоб вони нікуди не виїхали. А якщо виїхали, то позбавляти їх допомоги. Це насправді змінювало сприйняття соціальної допомоги. Багато цих помилок були виправлені, решта ще залишається. Бо це складне питання - скільки і хто має отримувати фінансової допомоги.

Фінансуватимуть новації місцеві громади та міжнародні партнери. Аби внутрішні переселенці отримували реальну допомогу якомога швидше.