Підтримали важливу для фронту акцію і маріупольчанки в Одесі.

Часто переселенці соціалізуються та звикають до нового місця проживання завдяки волонтерству та спілкуванню з місцевими. А ще тими, хто теж втік від війни. В 17 містах України стартувала акція - вимушені переселенці роблять окопні свічки для бійців.

На Дніпропетровщині, приміром, менше ніж за тиждень створили понад 2 тисячі штук і планують до початку зими створити ще 10 тисяч. Як людей єднає волонтерство? - у наступному матеріалі.

Від народження й до березня 2022 Людмила мешкала на березі Азовського моря. Після повномасштабного вторгнення рашистів пенсіонерка з родиною переїхала з Маріуполя до Кривого Рогу. Тут долучилася до волонтерів. Нині у центрі підтримки переселенців Людмила опановує виготовлення окопних свічок.

Людмила Костенко, волонтерка:

Швидко все освоїли. Всі дружні дівчаточка. Сидимо, робимо. Зробили, поставили, зробили, поставили, так що все в процесі.

За тиждень роботи в цьому центрі виготовили понад дві тисячі окопних свічок, що горітимуть не менше 8 годин. Віск надають місцеві підприємці, а картон та бляшанки приносять містяни.

Володимир Курський, директор Криворізького центру підтримки вимушених переселенців з Маріуполя:

По всім цим центрам, котрі розташовані в нашій країні, а це 17 центрів, у нас стартував проєкт "Окопні свічки для ЗСУ". Нам дуже приємно, що криворіжці теж підтримують цю акцію.

Підтримали важливу для фронту акцію і маріупольчанки в Одесі.

Ніна тільки вчиться правильно складати картон. Це - її перша окопна свічка.

Ніна Анточ, волонтерка:

Прочитала, зібрала баночки, помила їх, почистила, оці краї зігнула, щоб воно було красиво і пальці не порізало.

Поки виготовили близько трьох сотень свічок. Волонтерки знають, як збільшити час горіння свічки.

Не забивати банку дуже щільно, має бути простір для того, щоб воском просочилася вся ця історія.

Лілія розуміє, справжню вагу кожного з цих простих виробів. Бо пам'ятає важкі дні у підвалах Маріуполя.

Лілія Барвинська, волонтерка:

Сиділа в Маріуполі 4 місяці, я знаю, про що кажу. Мені неважливо, до кого це потрапить. Будь-якій людині, яка потребує, будь-який солдат або цивільний - я буду рада.

Напівготові свічки з усіх центрів, що підтримали акцію, відправляють у Бориспіль.

Анжеліка Бородай, волонтерка: