На 2024 рік на фінансування соціальної сфери у державному бюджеті заплановано 469 млрд грн, що більше на 5 млрд грн ніж у поточному році. Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Перший пріоритет - це фінансування безпеки та оборони, другий - це саме соціальний захист населення. За інформацією уряду, у наступному році буде збільшено розмір мінімальної заробітної плати, а також розмір мінімального прожиткового мінімуму. Також важливо, щоб була проведена індексація пенсій у наступному році та збільшено їх розмір, - сказала Борзова.

Також вона розповіла, що у бюджеті на наступний рік передбачені виплати внутрішньо переміщеним особам.

Зберігаються виплати для тих людей, які переїхали із зони бойових дій у розмірі 2 тисячі гривень. На дитину - 3 тисячі гривень. Орієнтовно таку допомогу можуть отримати більше ніж 2,5 мільйони українців, - підсумувала депутатка.

Нагадаємо, попри ведення війни, яку рф розвʼязала в Україні, українські пенсіонери продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати.

Проте існують випадки, коли нарахування пенсій може бути припинено. За інформацією заступниці міністра соціальної політики Дар’ї Марчак, ця ситуація стосується осіб, які не знімали гроші зі своїх банківських рахунків протягом понад півроку.