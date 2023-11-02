З яким озброєнням окупанти йдуть у наступ: військовий розповів про ситуацію на передовій (відео) [ Редагувати ]
За останні дні ворог активізувався і військові частіше відчувають на собі його дії. Про це повідомив Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Збільшилася кількість артилерійських обстрілів. Всю зброю, яку ми зараз відчуваємо на собі, ми вже знаємо. Єдині новації, які ми можемо спостерігати, це, можливо, в галузі безпілотних літальних апаратів. Але артилерія в них традиційна, пострадянська, - повідомив Дібров.
Він також не виключає, що пожвавлення артилерійських обстрілів ворога повʼязане з якимись зовнішньо-політичними зрушеннями.
Можливо, якась країна з далекого Сходу допомогла. Але точно ми про це сказати не можемо, - відповів він.
Також начальник служби зв'язків з громадськістю прокоментував успіхи ЗСУ на фронті.
Звісно, наразі ми маємо успіхи. Ворог не може нічого зробити, постійно намагається нас притиснути. В нього це не виходить. Крім того, він несе великі втрати на Лиманському напрямку. Зараз гарна погода, тому у нас є можливість використовувати нашу безпілотну авіацію. На нашому напрямку ворог також використовує FPV-дрони, але сказати, що це масово, я не можу.
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