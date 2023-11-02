За останні дні ворог активізувався і військові частіше відчувають на собі його дії. Про це повідомив Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Збільшилася кількість артилерійських обстрілів. Всю зброю, яку ми зараз відчуваємо на собі, ми вже знаємо. Єдині новації, які ми можемо спостерігати, це, можливо, в галузі безпілотних літальних апаратів. Але артилерія в них традиційна, пострадянська, - повідомив Дібров.

Він також не виключає, що пожвавлення артилерійських обстрілів ворога повʼязане з якимись зовнішньо-політичними зрушеннями.

Можливо, якась країна з далекого Сходу допомогла. Але точно ми про це сказати не можемо, - відповів він.

Також начальник служби зв'язків з громадськістю прокоментував успіхи ЗСУ на фронті.