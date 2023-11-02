Ще одна можливість відновити зруйноване житло - державна програма "єВідновлення". В межах програми українці отримали вже півтора мільярда гривень. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лише на Київщині після вторгнення "руського міра" зруйновано майже 15 тисяч об'єктів. На будівництвах нині перевірки. Що саме оглядають і як руїни перетворюються на новенькі споруди - бачила Валерія Глущенко.

Кадри - 18 січня цього року. У Броварах гелікоптер із керівництвом МВС на борту впав на дитячий садок "Джерельце".

18 загиблих. 25 постраждалих. У садочку виникла пожежа, будівля зазнала суттєвих пошкоджень.

А це вже кадри - сьогоднішні. На території дитсадка триває реконструкція. Директорка розповідає: це буде абсолютно новий заклад дошкільної освіти. І ззовні, і за своєю суттю.

Руслана Кислова директорка закладу дошкільної оствіти "Джерельце" (Бровари):

Буде 3-й поверх, буде нова фізкультурна зала у 100 квадратів. Будуть кабінети всіх спеціалістів, тому що садочок планується з нахилом інклюзивної освіти. У нас дуже багато дітей з особливими потребами. І ми, так сказати, спеціалізуємось на цьому.

Те, що дитячий садок доведеться місцями будувати за новим проєктом, зокрема, й вимушений захід - кажуть у Київській військовій адміністрації. Місцями пошкодження будівлі були аж надто серйозні.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Під час демонтажів виникли питання щодо продовження й збільшення робіт і демонтажних конструкцій, бо вони - у дуже поганому стані. Якщо це підтвердиться проєктантами та технагляд підтвердить, то ми будемо вносити зміни у проєкт. А після внесення змін, буде проходить переекспертиза. Але це не буде зупиняти відновлювання робіт.

Хай би якими складними були роботи, будівельники обіцяють завершити все до вересня наступного року.

Так само, за планом підрядників, на початку наступного навчального року знову прийматиме школярів і ліцей у селі Плоске.

Директорка згадує: навчальний заклад рашисти понівечили у перші ж дні повномаштабного вторгення.

Людмила Малаш, директорка ліцею:

Тут були 2 танки, вони були за школою. Прямо біля фундаменту під час обстрілу. 35 відсотків школи згоріло. І далі був пошкоджений дах. Скрізь. Заклад зазнав тяжких ушкоджень.

Відновлювати будівлю майстри почали півтора місяця тому.

Павло Корж, керівник проєкту:

Почали роботи з демонтажу, зараз ми проводимо утеплення. Робимо підлогу бетонну. Та частина, що горіла, повністю була здемонтована. І наново готуються стіни.

На відновлення ліцею потрібні 126 мільйонів гривень. Втім майстри грошима не розкидаються - подекуди навіть уже вдалося зекономити.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Відповідно до тендерних процедур, зекономили 18 мільйонів, ніж було передбачено. Тому зараз ми обстежили укриття, яке розраховане на 80-100 людей. А після реконструкції школа буде розрахована на 350-450 учнів. Тому є доцільність переглянути проєктування й включити повноцінне укриття.

Загалом на Київщині - за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - нині відновлюють близько сотні об'єктів: заклади освіти, лікарні, житлові будинки. Аби кожну копійку було витрачено за призначенням, ще наприкінці літа посадовці створили спеціальну комісію з правоохоронців, рятувальників, фахівців держпраці та технагляду. Їхнє завдання - стежити за використанням бюджетних грошей і контролювати, щоб усі роботи були виконані якісно.

Олег Жайворонок, начальник управління функціонування та розвитку автомобільних доріг Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА:

Міст повністю відновлений. Встановлені водопровідні балки, залита плита монолітна, влаштовано водовідведення.

Цей міст через річку Трубіж був зруйнований під час бойових дій на Київщині торік у березні. На його відновлення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії витратили 26 мільйонів гривень. Тепер він на вигляд - як новий. Посадовці наголошують: рано чи пізно така ж доля спіткає кожну житлову будівлю, кожен дитсадок чи лікарню, що були зруйновані під час бойових дій.